Dono de restaurante na zona Leste de Teresina é preso por furto de energia

Um empresário foi acusado de furtar energia elétrica em seu restaurante localizado na Avenida Senador Arêa Leão, na zona Leste de Teresina. O homem foi identificado como Antônio da Rocha Veras e foi preso na tarde desta terça-feira (26).

De acordo com o delegado Laércio Evangelista, do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), há mais de um ano o empresário impedia que os funcionários da Eletrobrás entrassem no estabelecimento para fazer a medição da energia. “A Eletrobras suspeitou da ação e a Polícia Civil mandou um perito até o local. Ele constatou o furto de energia, pois o medidor encontrava-se desligado”, informa o delegado.

Após a perícia, o acusado foi preso e encaminhado para a sede do Greco, onde prestou depoimento. Após esclarecimentos, Antônio pagou uma fiança de dez salários mínimos e responderá pelo crime em liberdade.

Nayara FelizardoLucas Albano