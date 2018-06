Dom Miguel Câmara segue internado com paralisia nos rins

O arcebispo emérito de Teresina, Dom Miguel Câmara, recebeu do arcebispo Dom Jacinto Brito a Unção aos Enfermos neste domingo (24) no Hospital de Terapia de Intensiva (HTI), onde está internado com um quadro de paralisia nos rins. Por meio de suas redes sociais, Dom Jacinto informou que Dom Miguel segue inconsciente.



“Hoje, às 11h da manhã dando a Unção dos Enfermos ao querido Dom Miguel, que está inconsciente e já com os rins paralisados. Deus acolha em sua misericórdia esse seu servo que tanto cuidou dos outros nesta terra. Chegada a sua hora, Maria o apresente ao seu Divino Filho”, escreveu Dom Jacinto Brito.

Nascido em Quixeramobim-CE, em 4 de abril de 1925, Miguel Fenelon Câmara ingressou no Seminário e recebeu sua primeira ordenação como Bispo de Limoeiro do Norte, em 1948. Posteriormente, foi Cura substituto da Sé de Fortaleza e nomeado vigário das paróquias de Itapebuçu, em Maranguape, e de Guanacés, em Cascavel.

Transferido para Maceió, em 1974, Dom Miguel implantou o ensino religioso nas escolas públicas da rede estadual de Alagoas; criou vários centros comunitários, incentivou a pastoral das favelas; instaurou a pastoral da Criança e criou a Associação de Proteção e Assistência Carcerária (APAC).

Dom Miguel Câmara chegou a Teresina em 1984 para assumir a frente da Arquidiocese da Capital no lugar de Dom José Freire Falcão. O arcebispo renunciou a suas atividades em fevereiro de 2001 por conta de sua idade superior a 75 anos.

Maria Clara Estrêla