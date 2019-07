Dois jovens ficam feridos após explosão em apartamento

Pelos menos duas pessoas ficaram feridas após uma explosão que aconteceu na manhã deste sábado, 20, em um apartamento do Condomínio Bem Viver II, no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. A possível causa é um vazamento de gás, mas o Corpo de Bombeiros está investigando.





Foto: Reprodução

O acidente aconteceu no térreo e deixou André Silva de Moraes, 27, e Bruno Tiago de Sousa Oliveira Silva, 29, Segundo informações do Hospital de Urgência de Teresina- HUT, os jovens estão sendo avaliados “ainda não temos detalhes das queimaduras pois eles estão sendo avaliados pela Unidade de Queimadas”, explica.



Foto: Reprodução

As vitimas deram entrada no hospital por volta de 7:40h da manhã. Após os Corpo de Bombeiros ser acionado. asa paredes e janelas do apartamento foram destruídas pela explosão.

Aguarde mais informações.

Viviane MenegazzoSandy Swamy