Dois homens foram executados dentro de residência na Vila da Paz

Dois homens, ainda não identificados, foram mortos com diversos disparos de arma de fogo na tarde desta terça-feira (21), na Vila da Paz, zona Sul de Teresina.

Segundo informações da perícia, haviam vários disparos na cabeça das vítimas e muito sangue no local do crime. “Pela característica do local, os homens, que aparentavam ter menos de 30 anos, foram executados no chão”, afirma Taumaturgo, perito criminal presente no local.



Ainda de acordo com a perícia, foram encontrados cerca de nove cartuchos de bala e uma motocicleta estacionada há 80 metros do local do crime.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção dos corpos e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa.



