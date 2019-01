Doações garantem ampliação de atendimento em hospital

Humanizar o atendimento de crianças com câncer. Esta era a meta que levou uma série de pessoas a doarem seu tempo, esforço e até mesmo recursos financeiros para a construção de uma enfermaria infanto-juvenil no Hospital São Marcos, localizado no Centro de Teresina. O espaço, com 27 leitos, vai reforçar o atendimento das crianças que fazem tratamento contra os mais variados tipos de cânceres.

Em meio a tudo isso, a importância da doação se torna ainda mais evidente. Gestos de solidariedade são necessários e levam esperança para essas crianças. Por outro lado, poder ajudar e ver sua contribuição materializada também é algo que faz muito bem.

O arquiteto Gustavo Almeida, por exemplo, doou o projeto arquitetônico da enfermaria. Ele relata que projetou boa parte do hospital e também foi procurado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) para viabilizar a nova enfermaria.

“[A ideia era] criar um setor humano para atender essas crianças. Nós doamos o projeto e a obra está concluída agora. É muito emocionante você ver que conseguiu viabilizar, com muito esforço de doações. O projeto é só o início das coisas, depois vem a construtora (...). Nós tivemos um artista que fez um trabalho belíssimo, que pintou, criou uma coisa mais lúdica para as crianças. É sair daquela coisa só de tristeza”, assinala.

O espaço, com 27 leitos, vai reforçar o atendimento das crianças que fazem tratamento contra os mais variados tipos de cânceres. Foto: Divulgação

A médica Gildeni Alves da Costa, que é oncopediatra no hospital, explica que as respostas das crianças ao tratamento tende a ser mais positiva quando elas estão em um ambiente mais lúdico e colorido. As emoções melhoram e elas se recuperam melhor.

“Nós estamos felizes nesse momento, onde temos melhorias nas nossas instalações e na nossa assistência. É um espaço adequado para a criança, onde ela pode se sentir bem mais criança, em um ambiente lúdico e agradável (...) para que elas possam esquecer um pouco o ambiente de hospital, de doença, de sofrimento e dar a elas esse momento de estarem em ambiente adequado para a idade delas”, destaca.

Graça Andrade é vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer e conta que a construção das enfermarias infanto-juvenis foi resultado da ação desses doadores que se sensibilizaram pelo projeto. Para ela, a enfermaria é uma forma de “dar mais humanidade às crianças em tratamento”. O espaço foi inaugurado ontem (24).

Em Teresina, os doentes são encaminhados para o Hospital São Marcos e para o Hospital Universitário, que oferecem o atendimento oncológico. Para o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Charles da Silveira, é crucial ter cada vez mais espaços para atender as crianças com câncer. “Cada leito que se cria é um sofrimento a menos que se estabelece na cidade”, pontua.

Virgiane PassosAnanda Oliveira