Divulgados os locais de aplicação das provas do Concurso da Guarda Municipal

Já estão disponíveis os locais de aplicação da prova escrita objetiva e dissertativa do concurso da Guarda Civil Municipal de Teresina. As informações estão disponíveis nesta quinta-feira (24) no site do Núcleo de Concursos e Promoções e Eventos (Nucepe), entidade organizadora do certame. As provas do concurso serão aplicadas no próximo domingo (27).

De acordo com os números divulgados pelo Nucepe, a concorrência ampla para as 57 vagas para os homens ficou em 71,79/vaga e de 14 vagas para as mulheres ficou em 99,71/vaga. No caso das vagas de pessoas com deficiência, a concorrência ficou em 19,67/vaga para as três vagas para homens e 16/vaga para mulheres. Ao todo, são 75 vagas diretas, além de 400 vagas para o Cadastro de Reserva.

Os candidatos aprovados na primeira avaliação serão convocados de acordo com resultado divulgado no dia 5 de fevereiro para correção da avaliação dissertativa. As informações sobre as outras etapas do concurso podem ser conferidas no site do Nucepe, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas de Teresina (Semcaspi) e da Prefeitura de Teresina. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 2 de agosto.

“Queremos, com esse novo concurso, fortalecer a Guarda Municipal de Teresina, que tem papel fundamental na estratégia de segurança pública na capital, garantindo, por meio de ações contínuas e planejadas, mais segurança aos cidadãos nos espaços públicos de nossa cidade. A população tem reconhecido esse trabalho e, portanto, estamos reforçando a atuação da Guarda por meio do certame”, destaca Samuel Silveira, secretário da Semcaspi.

Confira aqui seu local de prova.



