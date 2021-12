Jovem é morto com tiro na cabeça na Av. Joaquim Nelson, no Dirceu

Um jovem de apenas 19 anos, identificado apenas como Francisco Thalysson, foi morto com um tiro na cabeça, na Avenida Joaquim Nelson, localizada no bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina.

A morte se deu durante uma perseguição realizada na entrada do Dirceu I. O jovem estava ainda acompanhado de uma menor de idade, que conseguiu fugir e foi pega pela polícia. A menor afirmou que Francisco seria faccionado.

Veja mais: Jovem de 23 anos é assassinado em briga de facções na Usina Santana

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com Capitão Araújo, Francisco vinha dobrando em direção ao bairro Gurupi, quando foi interceptado por dois indivíduos em uma motocicleta que atiraram nele. "Ele caiu e ficou la. Até o momento não temos mais informações. Sabemos que ele morava no bairro Renascença I", comenta.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

O jovem foi alvejado com um único disparo na cabeça. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que havia muito sangue, o que indica que Francisco morreu imediatamente.

Ainda de acordo com a polícia, a menor que o acompanhava afirmou que eles eram apenas amigos. "A menor afirmou que ele fazia parte do Bonde dos 40. Além disso, ela diz que não sabe quem são os atiradores. Acreditamos que o crime tem relação com facções", explica o capitão.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães