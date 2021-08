Dia dos Pais: Comércio funcionará em horário ampliado no sábado (07)

Nesta semana do Dia dos Pais, o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) informa que as lojas do Centro e dos bairros funcionarão no sábado (07), até 17h, e as da zona Leste até 20h. Já os shoppings estarão funcionando nos seguintes horários: Shopping da Cidade (8h às 14h), Teresina Shopping (10h às 22h), Rio Poty (10h às 22h), Riverside (9h às 21h).



No domingo (08), as lojas do Centro, bairros e da zona Leste estarão fechadas e os shoppings funcionarão em horários específicos: Teresina Shopping (14h às 20h), Rio Poty (14h às 21h), Shopping da Cidade e Riverside (fechados). O Dia dos Pais, comemorado no próximo dia 08 de agosto, já se consolidou como uma das datas mais rentáveis para o comércio varejista. A expectativa dos lojistas é que o setor registre um aumento nas vendas na ordem de 5% a 6%, comparado ao ano passado.





Foto: Divulgação

De acordo com o presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), Tertulino Passos, o setor está se recuperando e os lojistas estão otimistas com a melhoria nos indicativos de vendas por conta da data.

“A vacinação está deixando a população mais tranquila e confiante, consequentemente as pessoas estão visitando mais as lojas para realizar suas compras. Então, com esse avanço, nós acreditamos em um crescimento de vendas na semana do Dia dos Pais. Os consumidores podem fazer as compras com toda a segurança, pois as lojas seguem rigorosamente todas as medidas para a contenção da pandemia. A expectativa é bastante animadora para incrementar o faturamento das empresas”, finaliza o presidente do Sindicato dos Lojistas.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!