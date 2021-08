Dia dos Pais: comércio de Teresina estende horário de funcionamento

O Dia dos Pais será comemorado no domingo (08) e para atender aos consumidores, o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) informou que o comércio de Teresina terá seu horário estendido, tanto as lojas do Centro da capital como de bairros.



Nesta semana do Dia dos Pais, os estabelecimentos do Centro e dos bairros funcionarão no sábado (07) até às 18h e as da zona Leste até às 20h. No domingo (08), as lojas do Centro, dos bairros e da zona Leste estarão fechadas.

Já os shoppings estarão funcionando nos seguintes horários:



Sábado



- Shopping da Cidade (8h às 14h);

- Teresina Shopping (10h às 22h);

- Rio Poty (10h às 22h);

- Riverside (9h às 21h).

Domingo



- Teresina Shopping (14h às 20h);

- Rio Poty (14h às 21h);

- Shopping da Cidade;

- Riverside (fechados).

De segunda a sexta, as lojas do Centro e dos bairros funcionam até às 17h, as da zona Leste até 20h, e os shoppings estão abrindo nos seguintes horários: Shopping da Cidade (8h às 17h); Teresina Shopping (10h às 22h); Rio Poty (10h às 22h) e Riverside (9h às 21h).



Os horários de funcionamento do comércio podem ser conferidos semanalmente nas redes sociais do Sindilojas/PI: instagram (@sindilojaspiaui) e facebook (facebook.com/sindilojaspi).



