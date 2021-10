Dia do Comerciário: Lojas fecham nesta segunda (25), veja o que abre e o que fecha;

Nesta segunda (25) profissionais do comércio comemoram o Dia do Comerciário no Piauí. A data é celebrada no dia 30 de outubro, porém em 2021, através de convenção coletiva, os empresários decidiram antecipar o feriado para o dia 25. Na capital shoppings, supermercados, lojas dos bairros e do centro de Teresina estarão fechados. Bancos e repartições públicas funcionarão normalmente. O comércio em geral voltará a funcionar normalmente na terça (26).

Através de nota o Sindilojas Piauí confirmou o fechamento dos estabelecimentos comerciais.

"O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) informa que na próxima segunda-feira, dia 25 de outubro (Dia do Comerciário), o comércio de Teresina estará fechado, conforme a Convenção Coletiva do Trabalho 2021/2022. As lojas retomam o funcionamento normal na terça-feira, dia 26 de outubro"



Veja como fica o funcionamento dos estabelecimentos em Teresina;

Lojas

O comércio do Centro e nos bairros de Teresina estará fechado. As atividades retornam normalmente na terça-feira (26).

Shoppings:

Teresina Shopping

No Teresina Shopping, as lojas estarão fechadas; as praças de alimentação e o Espaço Família funcionarão das 12h às 20h; a academia das 6h às 22h; e o cinema estará aberto a partir das 13h30.

Rio Poty

No Rio Poty, as lojas também estarão fechadas; a praça de alimentação funciona das 10h às 22h; a academia das 6h às 22h; e o Espaço Cidadania funciona das 7h às 19h.

Supermercados

Os supermercados Pão de Açúcar, Extra Hiper, Mercado Extra, Carvalho Super e Carvalho Mercadão estarão com lojas fechadas.

Bancos e lotéricas

Os bancos vão funcionar e farão atendimento ao público normalmente. As lotéricas estarão fechadas.

Prefeitura e Governo

As repartições públicas da Prefeitura de Teresina e do Governo do Estado funcionarão em horário normal no dia do comerciário.

