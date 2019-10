Dia de São Francisco: Confira a programação religiosa para hoje

Confira o horário das celebrações e procissões de alguns locais informados pela Pastoral da Comunicação de cada paróquia:



Convento São Benedito - Centro: Procissão às 18 horas saindo do convento e missa campal em seguida.

Santuário de São Francisco de Assis - Dirceu I: A programação terá início às 15 horas com a missa da Misericórdia. A procissão sairá às 17:30 horas percorrendo as ruas do bairro e retornando ao Santuário.

Paróquia São Francisco - Bairro Cidade Nova: A procissão terá início após a celebração da Santa Missa. A missa será celebrada às 18n horas pelo padre Darlei Santos.

Paróquia Nossa Senhora das Graças (Capelinha de palha): Procissão às 17:30, saindo da casa das irmãs missionárias Capuchinhas. Rua Valdivino Tito, 1770 Bairro NS das Graças.

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Morada Nova). Procissão às 17h saindo da capela do Lourival Parente, puxada pelo “Cordão de São Francisco” ligado ao andor, com missa campal às 19 horas.

Comunidade de São Francisco- Parque Antártica: Procissão às 17h30. Tema: “Francisco, vai e reconstróis a minha igreja!”.

Diaconia Territorial São Francisco de Assis (Angelim): Procissão às 18:00 saindo da Igreja de São Francisco de Assis e retornando para o mesmo local. A igreja fica localizada no bairro Angelim, na rua das missões.

Paróquia de São Francisco de Assis (Valença): A procissão terá início às 17:30 na Igreja Nossa Senhora do Ó, seguindo para a Paróquia de São Francisco de Assis.

Comunidade Católica Shalom: Missa Votiva a São Francisco, baluarte da vocação da comunidade. Missa às 19 horas no Shalom Jóquei (Rua Manoel Nogueira Lima, 1356).

Convento São Benedito altera percurso da procissão

Tradicionalmente realizada por um lado da via da Avenida Frei Serafim, a mais movimentada da cidade de Teresina, a procissão de São Francisco organizada pelo convento São Benedito terá o percurso alterado esse ano de 2019.



Segundo o pároco do local, a alteração foi feita a pedido de alguns fiéis que se sentiam prejudicados com a movimentação do trânsito no horário da procissão. “Algumas pessoas alegaram que tinham dificuldade para chegar no local, além da questão da dispersão provocada pelo barulho dos veículos. Com isso, resolvemos alterar o percurso para que todos possam participar com mais devoção”, explica Frei Chagas, responsável pelo convento.

Para o próximo dia 04 de outubro, a procissão vai sair às 18 horas do próprio Convento, percorrer algumas ruas próximas no centro da cidade e retornar à área externa do local, onde será realizada missa campal.