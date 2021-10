Dia de Nossa Senhora Aparecida não será feriado; veja horários do comércio em Teresina

Na próxima segunda (11) e terça (12), o comércio de Teresina funcionará normalmente. O feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na terça-feira foi antecipado para o dia 26 de março deste ano, devido ao agravamento da pandemia da Covid-19, assim, nem o Estado nem o Município irão decretar ponto facultativo na segunda-feira.



Apenas a Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) decretou ponto facultativo na terça-feira (12). O anúncio foi feito durante a sessão plenária desta quinta-feira (7). Às segundas-feiras não são realizadas sessões na Casa. Com isso, os servidores terão um feriadão prolongado.



(Foto: Arquivo ODIA)

Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Piauí informou que na próxima terça-feira (12), Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, o comércio da capital funcionará normalmente, visto que este feriado foi antecipado no mês de março. Sendo assim, de segunda a sexta, as lojas do Centro e dos bairros funcionam até às 18h, e as da zona Leste até às 20h.



Shoppings

Os shoppings também funcionam em horário normal na terça-feira (12). O Shopping da Cidade, localizado no Centro de Teresina, fica aberto das 8h às 17h. Já o Teresina Shopping funciona das 10h às 22h. O Shopping Rio Poty estará com as lojas abertas a partir das 10h e funcionará até às 22h, assim como o Shopping Riverside, que estará aberto das 9h às 21h.



Banco

Os bancos e lotéricas funcionam normalmente na segunda (11), mas estarão fechados na terça-feira (12). As atividades voltam a funcionar na quarta (13).



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!