Dia de Nossa Senhora Aparecida: confira horários e locais das celebrações

A Arquidiocese de Teresina divulgou os horários e locais das celebrações que serão realizadas em alusão ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta terça-feira (12). As missas ocorrem em várias paróquias e comunidades da capital.



(Foto: Reprodução/Arquidiocese de Teresina)

- Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Forania Sudeste)



Às 17h30 será feita uma carreata que levará a imagem da santa, partindo da Comunidade Nossa Senhora do Desterro, no bairro Manoel Evangelista, até a Igreja Matriz. Em seguida, Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, presidirá a santa missa. No local, também vai ser realizada a bênção das crianças. O tema escolhido para ser vivenciado este ano é “Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor!”.

- Diaconia Territorial Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santa Maria da Codipi III (Forania Norte II)



Às 18h será feita a oração do terço, a novena acontece às 19h. O tema escolhido para ser vivenciado nesta edição das festas é “A exemplo de Maria, sejamos portadores da paz e da unidade.”. Após a missa, serão realizadas apresentações culturais, vendas de comidas típicas, leilão e bingo.



- Comunidade Nossa Senhora Aparecida, da Paróquia São José Operário (Forania Norte I)



A missa solene acontece às 19h. A celebração, que tem como tema “Com Maria, somos Povo de Deus, unidos pela Aliança!”, marca o encerramento dos festejos que estão sendo realizados desde o dia 03 de outubro na capela localizada no bairro Matinha.



- Comunidade Nossa Senhora Aparecida, da Paróquia de Cristo Rei (Forania Sul I),



Na comunidade, o festejo será encerrado com uma carreata, que tem concentração na Igreja Matriz às 17h e levará a santa até a sede da comunidade. Às 19h, os padres Gilberto e Aquino celebram a santa missa na comunidade. O tema trabalhado nesta edição do festejo é “Maria, esposa de José, mãe da esperança”.



- Comunidade Nova Olinda, da Paróquia Menino Deus (Forania Rural I)



A celebração será às 19h e, em seguida, acontecerá o leilão e bingo com a participação dos fiéis da comunidade.



Programação especial da Rádio Pioneira (FM 88,7)

A Rádio Pioneira de Teresina (FM 88,7) preparou uma programação especial para comemorar o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta terça-feira (12):



- 12h30 às 14h

Os seminaristas Bruno Soares, Erasmo Nery e Mateus Vieira irão apresentar o quadro “Na trilha da Piedade Popular”.

- 14h às 17h

A Rádio Pioneira preparou a “Festa da Mãe de Deus”. Nesse horário vão ser tocadas músicas marianas.

- 17h às 18h

Para contemplar Nossa Senhora na Bíblia, a Irmã Aila vai apresentar o Ouvindo a Bíblia Especial

- 18h às 19h

Para finalizar, vai ser feita a oração do terço para possibilitar ao ouvinte a meditação dos mistérios.

Com informações da Arquidiocese de Teresina

