Dia de Finados: Arquidiocese de Teresina anuncia retorno de celebrações presenciais

A Arquidiocese de Teresina anunciou nesta quinta-feira (28) o retorno das celebrações presenciais em alusão ao Dia de Finados. A tradicional programação dedicada aos entes queridos falecidos estava suspensa desde o ano passado devido às restrições adotadas na Capital por conta da pandemia da Covid-19.

Leia também: Golpistas usam nome de Arquidiocese de Teresina para pedir doações de fiéis

Para esse ano, a Igreja Católica afirmou que levou em consideração as flexibilizações das medidas de isolamento social e divulgou uma programação com celebrações em cemitérios de diversas zonas de Teresina. No retorno, os fiéis poderão acompanhar presencialmente também as celebrações do Arcebispo, Dom Jacinto Brito. (Veja a programação a baixo)

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A Igreja alerta, por outro lado, que é possível manter a tradição católica do Dia de Finados mesmo em casa. O padre José Nery, administrador paroquial da Diaconia Territorial Nossa Senhora Aparecida, explica que as pessoas que ainda mantém o isolamento social podem acender vela em casa.

"Muitas famílias tem a tradição de acender velas em casa para prestar a homenagem, seja no dia 02 de novembro ou no dia do falecimento. Com todo cuidado é possível prestar essa homenagem. Se eles em vida foram amados e capazes de amar, depois de mortos não nos farão mal algum", comenta o sacerdote.

Celebrações de Dom Jacinto Brito

Na próxima terça-feira, o Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, celebrará às 9h no Cemitério Jardim da Ressurreição, e às 17h, na Catedral de Nossa Senhora das Dores.

Demais celebrações

Centro

- Cemitério São José (Bairro Centro) - 01/11 às 17h30, e 02/11, às 06h30, 08h e 17h30;

Zona Sul

- Cemitério Areias (Areias) – 7h

- Cemitério Dom Bosco (Vermelha) - 8h, 18h30 na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes;

- Cemitério Santa Cruz (Promorar) – 7h na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário de Fátima;

Zona Norte

- Cemitério São João Batista (Santa Maria da Codipi) - 7h;

- Cemitério da Santa Maria da Codipi – 7h e 17h;

Zona Sudeste

- Jardim da Ressurreição (Bairro Gurupi) – 09h e 16h;

- Cemitério do Renascença (Bairro Renascença) – 07h, 09h, 17h e às 19h na Igreja Matriz;

- Cemitério São Sebastião (Bairro Todos os Santos) – 17h;

Zona Leste

- São Judas Tadeu (Bairro Noivos) – 07h, 10h, 17h;

- Cemitério Santa Mônica (Bairro Pedra Mole) – 7h

Zona Rural

- Recanto da Saudade (BR-343) – 8h e 17h;

- Cemitério Santa Cruz (Lagoa Do Piauí) – 17h;

- Cemitério principal e Cemitério dos anjinhos (Demerval Lobão) – 17h.

Compartilhar no

Com informações da Arquidiocese

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!