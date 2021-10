Dia das Crianças: lojistas de Teresina têm expectativa de aumento nas vendas

O Dia das Crianças é considerado o terceiro evento mais relevante do calendário do varejo nacional. Dessa forma, o dia 12 de outubro vem trazendo otimismo em relação às vendas. A expectativa dos comerciantes demonstra que o varejo está se recuperando gradualmente após as dificuldades que a pandemia da Covid-19 impôs.

Comerciantes se preparam para vendas no Dia das Crianças (Foto: Arquivo O Dia)

Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 72% dos brasileiros de todas as capitais devem ir às compras nesta data comemorativa. E as vendas voltadas para a data devem registrar a movimentação financeira de R$7,43 bilhões.



De acordo com o presidente da CDL Teresina, Evandro Cosme, o Dia das Crianças está entre as datas comemorativas que mais geram lucro, isso porque as crianças geralmente ganham presentes de diversas pessoas. O presidente conta que o consumidor deve gastar cerca de R$200 com presentes.



72% dos brasileiros de todas as capitais devem ir às compras no Dia das Crianças (Foto: Arquivo O Dia)

“Em média, os consumidores pretendem comprar 2,19 presentes (número que aumenta entre as mulheres). No total, o consumidor deve desembolsar R$200 com os presentes. A maioria pagará os produtos à vista (82%) e 38% planejam pagar parcelado. As principais formas de pagamento são: dinheiro (45%), cartão de débito (38%) e cartão de crédito parcelado (36%)”, explica Evandro Cosme.



Uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), aponta que em 2021, o Dia das Crianças deve registrar o maior volume de vendas dos últimos cinco anos. Eletrônicos e brinquedos devem permanecer como destaque, correspondendo a 31% do volume projetado (R$2,31 bilhões), seguidos pelo ramo de vestuário e calçados (R$2,21 bilhões), cujo crescimento real em relação a igual período do ano passado deve ser o menor entre os ramos avaliados.



