Dia das Crianças: 441 brinquedos irregulares são apreendidos em lojas de Teresina

Visando garantir a segurança das crianças, o Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (Imepi) realizou uma fiscalização em 16 estabelecimentos de Teresina. Ao todo, foram geradas 18 notificações e 441 brinquedos foram apreendidos por apresentarem irregularidades. A ação é alusiva ao Dia das Crianças e foi realizada pelo Imepi, em parceria com o Procon-PI e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí (Crea-PI).

As lojas fiscalizadas ficam localizadas no Centro, zona Sul e zona Leste da Capital. As empresas podem ser multadas com punições que variam de R$ 600 a R$1,5 milhão. O presidente do Imepi, Maycon Danylo, destaca que as principais irregularidades identificadas foram: a falta do selo do Inmetro, bem como a indicação da faixa etária correspondente e o material utilizado na fabricação do produto.



“Essa operação é voltada para o Dia das Crianças, tendo em vista o aquecimento das vendas desses produtos e que se intensificam nesse período. Respeitar a faixa etária é importante porque alguns desses brinquedos contém partes pequenas que podem ser engolidas, levando ao sufocamento”, conta, destacando ainda que foram apreendidas tintas, bonecas, massinha de modelar que não informava se era tóxica ou não, e até um berço irregular sem a certificação do Inmetro.



Na fiscalização, que era voltada para os brinquedos, técnicos do Imepi encontraram outros produtos irregulares, que também foram apreendidos e as lojas autuadas. Dentre os produtos estão: 375 adaptadores com conectores de ferro (o material indicado é o cobre) e 47 carregadores de celulares irregulares. Todos os produtos não continham o selo do Inmetro.



Além dos estabelecimentos, os fabricantes também serão autuados. Os brinquedos apreendidos serão destruídos. O presidente do Imepi enfatiza que, caso o consumidor tenha dúvidas sobre o produto, deve entrar em contato com o órgão através da Ouvidoria, pelo número 0800 281 1411.

Maycon Danylo reforça ainda que, ao longo das ações realizadas pelo Imepi ao longo do ano, o órgão identificou diversos produtos com selos do Inmetro falsificados, especialmente em itens importados de outros Países, colocando em risco a vida dos usuários, especialmente das crianças.

Black Friday

O Procon já está se preparando para uma das datas mais esperadas pelos consumidores: a Black Friday. Na última semana de novembro as lojas, tanto físicas como online, realizam promoções e descontos. O órgão também estará atento às ações voltadas para o natal e ano novo. O objetivo é evitar irregularidades e ofertas enganosas.



Virada de ano

O coordenador de fiscalização do Crea, Paulo Vaz, informou também que o Conselho irá fiscalizar hotéis no litoral do Piauí durante as festividades do final de ano.



“Como ocorreram situações no litoral em que algumas barreiras físicas romperam e caíram, está na nossa programação uma fiscalização em hotéis. Devido ao abrandamento das medidas sanitárias, muitos desses hotéis e casas de shows vão passar por alguns eventos coletivos e faremos essa fiscalização prévia para saber se a contenção da edificação está em dia e se há um profissional responsável”, pontua.



