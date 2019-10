Com o frequente surto de sarampo no País. A procura pelavacina tem aumentado. No Piauí, dia D, é neste sábado,26. Crianças de nove meses a menor de cinco anos devem ser vacinadas em uma das 26 salas de vacina que estão funcionando de 8h às 17h. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) recebe na próxima semana as vacinas que poderão ser aplicadas em crianças de 6 a 9 meses.

Lilian Pereira é mãe da Evelim Maria de 11 meses, e neste sábado, 26, ela aproveitou para dar a primeira dose da vacina contra o sarampo na filha.

“O sarampo continua acontecendo em todo o território brasileiro e nós não podemos deixar que Teresina tenha surto de sarampo, para isso precisa-se que você pai, mãe, avô, avó, padrinho, tia, leve as crianças para vacinar”, convoca Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. A Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo começou em 7 de outubro. Na primeira fase, até o dia 26 deste mês, seguirá imunizando crianças de seis meses até cinco anos. A segunda etapaserá de 18 a 30 de novembro e priorizará os adultos jovens, entre 20 e 29 anos.



Dia D: Em Teresina 26 salas oferecem vacina contra sarampo. Reprodução



Confira os postos abertos no sábado, 26:

Zona Sudeste

UBS Alto da Ressurreição - rua Francisco Lucas pereira 7013 v A da Ressurreicao Gurupi

UBS Renascença - rua Dr Pedro Teixeira s/n Parque Itarare

UBS Todos os Santos - Av. professor Camilo Filho 6133 Todos os Santos

UBS Usina Santana - Av. professor Camilo Filho s/n final da Avenida Usina Santana

UBS Mario Rocchi - rua Antonio Osterno s/n lot Prq Esperanca Parque Esperanca

Hospital do Dirceu - Quadra 250, Casa 50, Dirceu Arcoverde II

Zona Leste

UBS Santa Isabel - rua Jesus da Cunha Araújo 4859 Morada do Sol

UBS Taquari - rua Engenheiro Ribamar Machado s/n Residencial Taquari Vale Quem Tem

UBS Planalto Uruguai - rua 1 6955 Planalto Uruguai

UBS Planalto Ininga - rua Esperantina s/n Planalto Ininga

UBS São João - rua Agripino Maranhao-Praca do quinto dp s/n Sao Joao

UBS Cidade Jardim - rua Pedra Branca s/n bairro Cidade Jardim

Hospital do Satélite - Rua Saturno, 4281, Bairro Satélite-Teresina/PI

Zona Norte

UBS Cecy Fortes - av Jacob Almendra 630 Porenquanto

UBS Karla Ivana - rua Riachuelo 3024 Matadouro

UBS Adelino Matos - rua Nova Esperanca sn Vila Sao Francisco

UBS Poty Velho - rua Mario Augusto Freitas 1469 Poty Velho

UBS Santa Maria da Codipi - rua Raimundo Doroteia s n Santa Maria da Codipi

Hospital da Primavera - Av. Duque de Caxias, 2660, Primavera –Teresina/PI

Hospital do Buenos Aires - Rua Castelo do Piauí, S/N esquina Av. Jerumenha, bairro Buenos Aires

Zona Sul

UBS Cristo Rei - rua Padre Aureo de Oliveira 1966 Cristo Rei

UBS Saci - praca Prefeito Joao Mendes sn Saci

UBS Parque Piauí - qd 26 s/n end. Ubs Nova Parque Piaui

UBS Angelim - Rua B s/n Angelim

UBS Portal da Alegria - rua 13/18 s/n Portal da Alegria III

Hospital do Promorar - Avenida Ulisses Guimarães S/N. Bairro Promorar-Teresina/PI

Ascom