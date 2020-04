Devido aglomerações, bancos e lotéricas estão sendo sanitizados

Mesmo com a recomendação de que as pessoas fiquem em casa, muitas continuam buscando lotéricas e bancos, o que tem gerado aglomerações em frente a esses estabelecimentos. Por conta disso, algumas medidas estão sendo adotadas, como a sanitização nas áreas externas desses locais, como medida de prevenção de contágio do novo coronavírus.



A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh) e Fundação Municipal de Saúde (FMS) e acontece em vários pontos da cidade de segunda a sábado, turnos manhã e tarde.

(Foto: Ascom/PMT)

Para Marco Antônio Ayres, Secretário da Semduh, a sanitização é apenas uma das estratégias para reduzir as chances de contaminação por Covid-19, e reforça que o mais importante é seguir com o isolamento social e, no caso das lotéricas e agências bancárias, a população deve respeitar a orientação de manter uma distância mínima de um metro entre as pessoas.

“A prefeitura está tomando todas as medidas necessárias para reduzir a disseminação do novo coronavírus na capital. Já realizamos 954 ações de sanitização, e agora incluímos as lotéricas e bancos em nossa programação por conta das constantes aglomerações de pessoas nesses locais. Além disso, está sendo feita uma sinalização especial para demarcar espaços nas calçadas desses locais. Contamos com a colaboração da população no cumprimento das orientações passadas pelo município”, comenta o gestor.

O secretário ainda explica que as ações de sanitização acontecem por meio da pulverização de uma solução de água com hipoclorito de sódio utilizando bombas costais, caminhões pipas e carros fumaceiros.

Da redação