Whindersson Nunes adia lançamento de livro em Teresina devido a problemas de saúde

O humorista piauiense Whindersson Nunes está realizando o lançamento do seu novo livro, “Vivendo como um guerreiro”, em várias capitais do país. Nesta segunda-feira (13), seria realizada uma sessão de autógrafos em Teresina. Entretanto, a editora do livro anunciou o adiamento da sessão devido a problemas de saúde do comediante.

Em nota divulgada nas redes sociais, a editora informa que o artista está apresentando sinais de intoxicação alimentar e está sob cuidados médicos. Além disso, uma nova data para o lançamento do livro em Teresina será divulgada posteriormente.

Confira a nota na íntegra:

O livro é uma biografia do humorista e conta desde sua saída do interior do Piauí para apostar na carreira em Teresina até se tornar o maior youtuber do país. Sucesso de bilheteria em shows pelo país e requisitado pelo mercado publicitário, Whindersson Nunes tem em seu livro uma das grandes apostas da Amazon, com tiragem inicial de 100 mil exemplares.



A obra que é resultado de conversas do humorista e o escritor Gabriel Chalita destaca a capacidade do piauiense em superar desafios e ajudar expoentes das redes sociais. Por outro lado, o livro revela as fragilidades do artista, como os relacionamentos e a perda do filho.

Ithyara Borges