Devido á alta demanda, postos distribuem senhas para vacinação

Quem procura os postos de saúde de Teresina para se vacinar com a gripe encontra muita movimentação, longas filas e um bom tempo de espera na manhã deste sábado (12). Isto porque hoje é realizado o Dia D de Vacinação Contra a Gripe , dentro da Campanha Nacional de Vacinação.





Foto: Elias Fontinelle/ODIA

Devido à alta demanda de público, os profissionais de saúde estão tendo que distribuir senhas às pessoas, de modo a organizar as filas e garantir que todos os que procurem os postos de vacinação saiam imunizados. A coordenadora de imunização no Hospital do Satélite, Márcia Virgínia, informou que está tendo dificuldades em explicar para as pessoas que a prioridade da aplicação das doses são crianças de seis meses a cinco anos, idosos, gestantes, puérperas e profissionais da saúde e educação.

Já no Hospital do Buenos Aires, na zona Norte, as pessoas que não são idosos nem crianças, mas que procuram a vacina só poderão ser imunizados se apresentarem um laudo médico comprovando que possuem alguma doença crônica, como diabetes, por exemplo. Isto é necessário para garantir que as doses distribuídas atendam ao menos o público foco da campanha, ou seja, o grupo de risco que têm mais tendência a desenvolver a doença.

É o que explica Luciene Oliveira, coordenadora de vacinação do Hospital do Buenos Aires: “a prioridade é o grupo de risco informado pelo Ministério da Saúde e mesmo tendo reforço nas doses, neste momento, o público em geral ainda não consta como prioridade na vacinação”, explica Luciene.

Doses distribuídas

Neste Dia D de Vacinação Contra a Gripe as vacinas estão sendo aplicadas somente nos postos informados pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) em cada zona da cidade. Quem procurou se imunizar em pontos que não foram os listados pela FMS não conseguirão encontrar as doses, isto porque elas foram redirecionadas para aos locais marcados para o Dia D.



Foto: Elias Fontinelle/ODIA

Até o momento, nas zonas Leste e Norte de Teresina as vacinas estão sendo aplicadas a contento e as doses disponíveis continuam dentro da demanda esperada. No entanto, há relatos de pessoas que procuraram a UBS do São João e não conseguiram se vacinar porque o local não teria mais doses disponíveis.

Procurada para comentar a falta de vacinas, a FMS informou que o estoque está sendo reposto à medida que vai acabando. É o caso da UBS do São João, que registrou falta de doses durante a manhã, mas que já recebeu um novo lote. O mesmo acontece em outros locais que, por ventura, venham a registrar demanda maior que a quantidade de vacinas disponíveis.

O Dia D de Vacinação Contra a Gripe se encerra as 17 horas, quando a FMS iniciará o mapeamento para saber os locais onde há necessidade de maior distribuição de doses da vacina.

Veja a nota da FMS na íntegra:

A Fundação Municipal de Saúde esclarece que as doses disponibilizadas no dia D da campanha de vacinação contra a gripe são fornecidas pelo Ministério da Saúde, responsável pela logística de envio. A Secretaria Estadual de Saúde é responsável em fornecer as agulhas para aplicação das doses e a Fundação Municipal de Saúde é responsável pelo armazenamento, distribuição e aplicação das doses na população.

Teresina já recebeu 148 mil doses de vacina desde o início da campanha, no dia 23 de abril. Para o dia D, foram enviadas 22 mil doses pelo Ministério da Saúde, que foram distribuídas em 32 salas em todas as zonas da cidade. Devido à grande procura, problemas pontuais de abastecimento das salas de vacina podem acontecer. As equipes da Diretoria de Vigilância em Saúde estão a postos para resolver todos os eventuais contratempos.

Maria Clara Estrêla, com informações de Geici Mello