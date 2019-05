Detentos participam de primeira revisão para o ENEM 2019

Os detentos das unidades penais da Grande Teresina assistiram, neste domingo(19), à primeira revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio(Enem) para pessoas privadas de liberdade, do ano de 2019. A revisão aconteceu na quadra da Penitenciária José Ribamar Leite, antiga Casa de Custódia.

A realização das revisões para o ENEM acontecem através de parceria entre a Secretaria de Justiça e Secretaria de Educação. Até a aplicação da prova do exame nacional, acontecerão mais nove revisões nas unidades penais do interior do Estado e uma última, novamente na Penitenciária Ribamar Leite, em Teresina.

O secretário de Justiça, Carlos Edilson, frisa que o momento representa a vontade de mudança por parte dos reeducandos. O gestor também enaltece a parceria com a Secretaria de Educação(Seduc) do Piauí.

"Contamos com mais de 200 reeducandos assistindo aula, graças à parceria com a Seduc. Estamos ofertando aos reeucandos oportunidades de fazerem uma boa prova no final do ano. A presença deles aqui demonstra que eles querem uma vida diferente. A educação liberta", frisou Carlos Edilson.

Para o secretário de Educação, Elen Gera, é uma satisfação levar a educação ao sistema prisional. "A parceria entre a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Educação é uma parceria de sucesso. O Piauí é destaque nacional no número de reeducandos estudando. Isso pra nós é gratificante.", ressalta o gestor.

O acesso à educação no sistema prisional é garantido pela Lei de Execução Penal. Além da revisão para o ENEM, outros programas de ensino são aplicados no sistema prisional como o Canal de Educação, Projovem Urbano, EJA, Encceja, abrangendo todas as unidades penais do Piauí.

Ascom