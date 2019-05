Delegado Bonfim Filho morre aos 59 anos em Teresina

Morreu em Teresina nesta sexta-feira (31) o delegado Bonfim Filho, ex-delegado geral de Polícia Civil do Piauí. Ele estava internado na UTI de um hospital particular desde o último mês de abril devido a complicações do diabetes. Seu óbito foi confirmado ao Portal O Dia pelo delegado Menandro Pedro, que era amigo pessoal de Bonfim Filho.



Bonfim estava aposentado desde 2014, justamente por conta de seu quadro de saúde. Ele vinha lutando há quatro anos contra o agravamento do diabetes e passou os últimos 52 dias internado na UTI de um hospital particular, tendo que se submeter a procedimento hemodiálise três vezes por semana. Nos últimos dias, o quadro do ex-delegado se agravou ainda mais.



Bonfim Filho veio a óbito em Teresina aos 59 anos - Foto: Elias Fontinele/O Dia

Enquanto estava na ativa, ele atuou em diversos distritos policiais de Teresina, além de ter ocupado o cargo de coordenador da Comissão Investigadora do Crime Organizado (Cico), que hoje é o Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), e de delegado-geral da Polícia Civil do Piauí. Em conversa com a reportagem, Menandro Pedro destacou a relevância do trabalho de Bonfim Filho pra a sociedade e a segurança piauiense.

“Ele ocupou vários cargos importantes, dentre eles o de delegado-geral e foi um homem que dedicou sua vida ao trabalho e acabou esquecendo muito da saúde. Fica essa tristeza, mas a certeza de que ele fez um trabalho valoroso em prol da sociedade do Piauí e para aqueles que acompanharam sua trajetória, ele nunca vai ser esquecido”, disse Menandro.

A família de Bonfim se encontra o hospital autorizando a liberação do corpo. Ainda não informada sua causa mortis e nem confirmado o local e horário do velório e sepultamento.

O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Piauí (Sindepol), por meio de seu presidente, delegado Higgo Martins, emitiu nota de pesar pela morte do delegado Bonfim Filho. Veja a nota na íntegra:

O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Piauí recebeu com grande pesar a triste notícia do falecimento do Delegado Bonfim Filho, nesta sexta-feira (31). Prestamos nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos(as) deste guerreiro que no decorrer de sua vida prestou belíssimo exemplo de dedicação à segurança pública do Piauí. O SINDEPOL, em nome de toda a categoria de Delegados, manifesta sua solidariedade e condolências neste momento de tristeza. Descanse em paz, Guerreiro! Higgo Martins Moura

Presidente SINDEPOL

Maria Clara Estrêla