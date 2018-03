Defesa Civil monitora o nível das águas dos rios Parnaíba e Poti

As constantes chuvas que atingiram Teresina nos últimos dias trouxeram, como consequência, o aumento do nível das águas dos rios que banham a cidade. Por conta disso, a Defesa Civil do município está monitorando o nível dos rios Parnaíba e Poti para prevenir possíveis riscos de alagamentos em regiões ribeirinhas da capital.

A ação de monitoramento tem como base os alertas feitos pela Defesa Civil Nacional, além das informações repassadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre as previsões de chuvas para todo o Estado, além da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), que emite relatórios sobre o volume do reservatório de Boa Esperança e a vazão na bacia do Rio Parnaíba.

“O monitoramento é primordial para evitar desastres na capital. Estamos supervisionando, principalmente, o Dique do Poti Velho, na zona Norte de Teresina, que pode ter risco de atingir diretamente a população, devido à proximidade com as residências dos moradores”, destaca Sebastião Domingos, membro da Defesa Civil de Teresina.

Em caso de urgência ou suspeita de riscos, a população pode entrar em contato, gratuitamente, com a Defesa Civil Municipal através do número 153. O órgão é vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi).

Da redação