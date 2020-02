Defesa Civil lista locais que devem ser evitados durante chuva

Sempre nos primeiros meses do ano, Teresina se depara com o aumento das chuvas e para evitar maiores transtornos, a Defesa Civil Municipal alerta quais são os principais trechos da cidade que devem ser evitados durante e após a chuva, por, pelo menos, meia hora quando há o escoamento das águas.

Na zona Norte de Teresina, por exemplo, devem ser evitadas a Avenida Centenário, no bairro Aeroporto, a Avenida Poty Velho no Parque Brasil I e a Freitas Neto, no bairro Mocambinho, mais especificadamente nas proximidades da ponte do Mocambinho.

Na zona Leste é aconselhado evitar as ruas Santa e Refúgio do bairro Cidade Jardim e as avenidas Nossa Senhora de Fátima e Homero Castelo Branco, principalmente no cruzamento com a Avenida João XXIII, incluindo também as ruas próximas.

Ruas e avenidas se tornam locais de perigo durante chuvas (Foto: Arquivo O Dia)

Na zona Sudeste da cidade, as pessoas devem evitar a Avenida Joaquim Nelson e a Rua Zaul Pedrosa, localizada na Vila Eugênia Ferraz.

E na zona Sul, os principais locais de risco são a Avenida Ulisses Guimarães, no bairro Promorar e as Ruas Beneditino, Pedro II, Gilbués e Buriti dos Lopes, no bairro São Pedro.

A Defesa Civil recomenda ainda que em situações de emergência, é indicado ligar para o Corpo de Bombeiros (193) e para a Defesa Civil (153).

Da Redação