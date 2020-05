Defensoria quer manter transporte coletivo para grupo de vulneráveis

Com a decisão do prefeito Firmino Filho (PSDB) de manter o transporte público apenas para profissionais que atuam em serviços essenciais, como forma de combate a disseminação do novo coronavírus em Teresina, a Defensoria Pública do Estado do Piauí recomendou à prefeitura garantir o serviço para outras categorias da população.

A Defensoria defende que há diversos profissionais que não fazem parte do serviço essencial como babás, cuidadores de idosos, empregadas domésticas, que continuam trabalhando porque suas atividades são fundamentais para que outros profissionais do serviço essencial possam cumprir suas jornadas, como médicos , policiais, enfermeiros, etc.

A preocupação também e justificada pelo pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores de baixa renda prejudicados pela pandemia do Coronavírus, que necessitarão de transporte para receberem o benefício; e o público alvo da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe 2020, que também precisará de transporte público para se deslocar aos postos de vacinação.

Ao fazer essa recomendação a nossa tentativa é sensibilizar a gestão municipal para essa realidade. Estamos pensando no público atendido pela Defensoria Pública, que não tem dinheiro para se locomover de outro jeito a não ser através do transporte público. Deixo claro, contudo, que essa iniciativa da Prefeitura é fenomenal e por demais importante para que consigamos evitar alto índice de contaminação”, disse a Diretora Cível da Defensoria, Sheila de Andrade.

Otávio Neto