Dedicação e aprofundamento dos fatos marcam 68 anos do Jornal O DIA

Levar uma notícia completa ao leitor requer tempo e dedicação à apuração. Além do fato descrito em palavras,elementos como fotografias, infográficos e depoimentos ajudam o leitor a formar sua opinião sobre aquele tema. Todo este processo não acontece em questão de minutos e o Jornal O DIA sabe disso. Ao longo de 68 anos, completados hoje, em 1º de fevereiro, o Jornal O DIA tem repercutido fatos que marcaram a história. Diariamente, uma grande equipe se debruça sobre o impresso e traz em suas páginas as informações mais importantes do Piauí, do Brasil e do Mundo.

“Procuramos dar ao leitor um produto final mais completo possível e equalizando o que ele precisa saber de forma mais aprofundada, tentando priorizar aquilo que é de interesse imediato do leitor. Como o impresso é uma ferramenta diferente, buscamos apresentar a temática com o máximo de informação possível, para isso, temos que correr contra o tempo e contra uma série de nuances, como a fonte, logística, entre outras”, explica a editora-chefe do Jornal O DIA, Adriana Magalhães.

A produção desse conteúdo segue um processo produtivo que inicia ainda durante as reuniões de pautas, englobando diversos profissionais da redação de O DIA. Estas pautas nascem a partir de vivências do dia a dia e são expostas nas reuniões. Algumas delas tornam- se reportagens especiais, que são trabalhadas ao longo da semana. Já as mais imediatas, são produzidas diariamente pelos repórteres.

Viviane Menegazzo, chefe de reportagem do Jornal O ODIA, explica que, de todos os trabalhos que são feitos dentro de uma redação, a reunião de pauta tem uma importância maior, porque é nessa reunião que é pensado todo o jornal. “Pensamos em pautas factuais, especiais, falamos das dificuldades que serão encontradas e como resolvê-las, quais as nuances que queremos para a informação. Às vezes, é uma matéria simples, mas precisamos nortear o repórter.

Essa junção de ideias é rica porque traz muitas informações, seja opção de entrevistado, vertentes que podem ser seguidas e como conseguir informações mais completas que possam fazer daquela pauta uma matéria diferente”, afirma.

Desafio diante das fakes news



Com mais de seis décadas de tradição, O DIA presenciou o jornalismo se transformar e se ver desafiado diante das novas formas de comunicação. Contudo, o presidente do Grupo O DIA de Comunicação, Valmir Miranda, destaca a consolidação do jornal impresso como um veículo de indiscutível credibilidade.

“Nosso jornal impresso completa 68 anos neste momento e está inserido neste turbilhão que se transformou o jornalismo mundial. O que tem acontecido na maioria dos países é que, com as redes sociais, surgiram muitos geradores de informação. Mas essas informações possuem uma credibilidade muito baixa, e o grande foco dos veículos impressos é a precisão e a credibilidade da informação. O que também tem acontecido é que a maioria dos veículos impressos tem reduzido a quantidade de exemplares, fazendo com que o seu público migre para a internet. Para enfrentar esta mudança, nós estamos quase há 10 anos na internet, inclusive, em fase de teste de um novo aplicativo para Android e IOS, que será colocado à disposição da população ainda no mês de fevereiro”, revelou Valmir Miranda.

O tempo a nosso favor



O intervalo de 24 horas entre uma edição e outra do jornal impresso lhe traz a vantagem de apresentar um conteúdo completo. “Enquanto a internet traz a informação da hora, nós trazemos o conteúdo completo e com um diferencial, que são as imagens e gráficos. Temos a facilidade de tornar o texto mais palatável. Com esses elementos, conseguimos passar uma informação que vai além de um texto corrido e, ao olhar, o leitor consegue ter um panorama daquele assunto”, defende a editora- chefe de O DIA, Adriana Magalhães.

“O jornal impresso é um produto indispensável, porque na rotina, tanto de quem produz o conhecimento como de quem consome essa notícia, percebemos que as pessoas não têm tempo de reunir pedaços de discussões para que tenha embasamento suficiente para formar uma opinião sobre determinado tema. O jornal impresso faz isso pelo seu leitor, trazendo o fato, as consequências e o que pode ser feito”, argumenta Adriana.

Viviane Menegazzo orienta repórteres sobre os enfoques das pautas e como trabalhar as informações. Foto: Assis Fernandes/ODIA

Este diferencial foi um dos motivos que fez o professor Naycho Soares se tornar assinante do Jornal O DIA. Para ele, apesar da possibilidade de ter acesso às informações via internet, as reportagens do impresso têm mais qualidade e veracidade no tema discutido.

“As pessoas deixam de assinar jornal porque acham que podem ter acesso a tudo na internet, mas a diferença é que as reportagens no impresso são mais completas. Eu sempre gostei de ler jornal e revista, apesar desta ser mais cara. O que mais me chama atenção nas reportagens publicadas no O DIA é que são um conteúdo detalhado, com desdobramento e esse é o diferencial. Sou assinante há apenas seis meses, mas, nesse tempo, várias matérias me chamaram atenção, principalmente as que são voltadas para o feminicídio. Uma matéria bem completa que vi e gostei muito foi sobre a posse de arma e a do Dia do Piauí, que trazia curiosidades e informações que, muitas vezes, desconhecemos, como a origem do nome do nosso Estado”, frisa o professor.

O leitor Francisco Cláudio Nascimento reforça que as matérias publicadas no Jornal O DIA trazem um conteúdo diferenciado, principalmente na apuração, quando o fato é apresentado ao leitor com desdobramentos e elementos que tornam a compreensão ainda mais agradável, como as fotos e artes. “O conteúdo perpassa por diversas esferas de assuntos e localidade. Trazer matérias do Piauí, do Brasil e até do mundo permite que nos mantenhamos informados sobre tudo que está acontecendo”, fala.

Isabela Lopes