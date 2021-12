Decoração natalina: confira os lugares que já estão decorados para o Natal em Teresina

O mês de dezembro chegou e com ele a época mais encantadora do ano. Em Teresina, as decorações natalinas já começaram a surgir com muitas cores. As escadarias da Igreja São Benedito ganharam uma nova vida e o Palácio de Karnak recebeu uma decoração repleta de luzes, árvores de natal e anjos.

Para quem deseja conferir de perto, alguns locais já estão abertos para visitação. Como é o caso da Casa de Noel, que contará com exposições gratuitas hoje (4) e 6 de dezembro, das 8h às 18h, na zona Leste da capital. Com um vasto acervo natalino doado pela Casa da Mamãe Noel, o local é uma ótima opção para passeio em família.

As luzes natalinas também tomaram conta do Parque da Cidadania, Theatro 4 de Setembro, avenida Antônio Freire, Praça Pedro II e da Central de Artesanato.





Confira lista de lugares para visitar:

Igreja São Benedito

Casa de Noel

Shopping Rio Poty

Parque da Cidadania

Central de Artesanato

Palácio de Karnak

