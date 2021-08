De olho na eleição, Dr. Pessoa cria supersecretaria para o filho

Pré-candidato a deputado Federal para o próximo ano, Pessoinha, filho do prefeito de Teresina, Dr, Pessoa, deve ganhar uma supersecretaria para buscar a câmara federal. A frente da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB), Pessoinha tem incorporado várias atribuições de outras pastas. Além de centralizar o asfaltamento e manutenção de vias na Eturb, o filho do prefeito busca agora centralizar sob seu comando a regularização fundiária da capital.



Homem forte da gestão de Dr. Pessoa, Pessoinha também indica o Secretario de Desenvolvimento Social, Márcio Allan. De acordo com o decreto de Dr. Pessoa, a Eturb vai sediar e coordenar o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária (NMRF), em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A estratégia é regularizar terras na zona rural da capital através do programa Titula Brasil.





Foto: Assis Fernandes/ O Dia

O Portal ODIA procurou a assessoria de comunicação da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB) para esclarecer sobre as alterações na atribuição do órgão. Até o momento da publicação da matéria o órgão não havia se pronunciado, o espaço continua aberto.

