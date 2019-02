Das mãos de Isis Valverde, Deborah Secco recebe título de Rainha do Baile

Deborah Secco recebeu nesta segunda-feira (4) o título de Rainha do Baile do Copa das mãos de Isis Valverde. A atriz falou com QUEM, durante uma coletiva no Copacabana Palace, sobre o novo posto no Carnaval 2019. “Estou muito feliz com este cargo. Nunca almejei ser rainha de nada. Ser rainha do Baile do Copa vai ser maravilhoso”, declara Deborah.



Foto: Reprodução/QUEM

Emocionada, Isis comentou a passagem do título para a colega. “Espero que ela seja uma rainha tão feliz como eu fui. Estou passando essa faixa com muita alegria para ela. Eu mandei fazer essa faixa especialmente para Deborah”, desejou Isis.

A morena, que em novembro deu à luz Rael, seu primeiro filho com Andre Resende, contou que o Carnaval do Copa tem um significado especial para ela. “Eu tenho uma história muito legal com o Copa porque eu conheci meu marido aqui e foi aqui que a gente comemorou um ano juntos também”, revelou ela, que deve passar a folia deste ano na Bahia.

"Ele vai viajar comigo para a Bahia no meu aniversário. É a segunda viagem dele", contou ela, que celebra 32 anos no dia 17 de fevereiro.







Foto: Reprodução/QUEM

Quem