CVV abre inscrições para seleção de novos voluntários e turma de capacitação em Teresina

O Centro de Valorização da Vida (CVV) de Teresina abriu as inscrições para um curso de capacitação e seleção de novos voluntários, com início marcado para o dia 15 de janeiro de 2022.



Para ser voluntário do CVV é necessário:



a) ter disponibilidade de pelo menos quatro horas semanais para o atendimento telefônico das pessoas que buscam apoio emocional;

b) ser maior de idade;

c) participar do curso de seleção e capacitação de novos voluntários.

O curso de capacitação é gratuito e as inscrições podem ser feitas pela internet, através do e-mail [email protected] No curso são repassadas as técnicas de apoio emocional, onde se detalham as formas de escuta do outro, bem como as formas de se conversar com as pessoas, com total empatia para com os sentimentos das pessoas que procuram o CVV



Em atenção aos requisitos de distanciamento social em razão da pandemia da Covid 19, o curso será realizado de forma totalmente virtual, através de plataformas de vídeo da internet, começando no dia 15 de janeiro de 2022, a partir das 14 hs. O curso ocorrerá em seis fins de semana consecutivos, sempre aos sábados, de 14 às 18hs, e aos domingos, de 08 às 12hs.



O CVV Teresina gostaria de convidar para participar do curso, de forma especial, aquelas pessoas que já estão aposentadas e que têm o desejo de ocupar seu tempo livre com uma atividade de grande valor social, uma oportunidade de servir ao outro, dando um pouco de si e de seu “ombro amigo”.



Para mais informações acerca do curso, contactar o Vice-Coordenador de Divulgação do CVV Teresina, Eyder Mendes, pelo telefone/whatstapp (86) 99987-9849 ou pelo e-mail [email protected].



Por dia, no Brasil, o CVV recebe cerca de 8.200 ligações, ou o equivalente a cerca de 3 milhões de ligações por ano, através do telefone gratuito, o 188. O Centro funciona 24 horas e atende a todos os municípios do país. Para a manutenção desse serviço de prestação de apoio emocional, o CVV necessita de novos voluntários para reforçar seu quadro.



Sobre o trabalho prestado pelo CVV

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma instituição filantrópica, que trabalha sob regime de trabalho voluntário, criado em 1962, cuja principal atividade é prestar apoio emocional às pessoas que passam por momentos de tristeza, depressão e que eventualmente podem estar até cogitando o suicídio.



O trabalho voluntário é prestado às pessoas de forma gratuita, sob total anonimato, e com a garantia de sigilo sobre tudo o que for conversado com os voluntários. O acesso ao serviço é basicamente através do telefone 188, com ligação gratuita, disponível em todas as cidades do Brasil, 24 horas por dia, em todos os dias da semana. Além disso, as pessoas também podem acessar o serviço do CVV através do endereço eletrônico www.cvv.org.br, onde podem conversar com os voluntários por meio de "chat" ou de "e-mail".



