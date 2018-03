Curto circuito deixa UBS sem energia e consultas têm que ser remarcadas

Os atendimentos da Unidade Básica do Saúde do bairro Saci, na zona Sul de Teresina, foram prejudicados durante toda esta semana por conta da falta de energia na Unidade. Segundo moradores do conjunto, quem precisou de consulta médica já na segunda-feira (26), encontrou dificuldades e quem já estava com atendimento marcado, também teve que esperar mais uns dias para ser recebido pelos médicos.



A falta de energia, que deixou pelo menos 300 pessoas sem atendimento, foi ocasionada por um curto circuito que ocorreu na unidade na manhã da segunda-feira, depois que uma forte chuva caiu na Capital. Com a pane, a fiação e parte da estrutura elétrica da UBS ficou danificada. Ainda na segunda-feira, uma equipe de engenharia da Fundação Municipal de Saúde (FMS) esteve no local para avaliar os danos e iniciar os reparos estruturais.

No entanto, a troca da fiação ficou a cargo da Eletrobras, que esteve na UBS na quinta-feira (01) para verificar a extensão da necessidade do reparo. Somente na manhã de hoje (02) foi que a troca da fiação foi concluída e os técnicos fazem reparos para garantir que os equipamentos suportarão toda a carga elétrica da UBS.

Com relação aos atendimentos, a coordenação da UBS informou que pelo menos 300 pessoas teriam ficado sem atendimento durante estes dias. As consultas que estavam marcadas para esta semana serão reagendadas a partir de segunda-feira e a equipe da Unidade vai estender o tempo de trabalho para garantir que os atendimentos sejam normalizados. A previsão da FMS que já na tarde de hoje quem procure a UBS do Saaci já possa ser atendido normalmente.

Por meio de sua assessoria, a companhia elétrica informou que na quarta-feira (28), foi chamada para fazer uma avaliação da estrutura de transmissão de energia dentro da UBS

Maria Clara Estrêla