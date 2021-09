Cursos de qualificação profissional incentivam inserção no mercado de trabalho

“Agora, qualificada, me sinto preparada para trabalhar”, declarou Lucimar dos Santos, que junto com outros 15 alunos, recebeu na manhã de hoje (23), o certificado de qualificação profissional da Fundação Wall Ferraz. Como objetivo de aumentar a inserção dos teresinenses no mercado do trabalho, a FWF entregou certificados para os alunos dos cursos de balconista de farmácia, corte e escova de cabelo feminino e masculino, além do curso de manicure e pedicure.



“Chegamos na etapa de entrega dos certificados, depois que os alunos tiverem a oportunidade de passar pela qualificação. Nosso objetivo é ter pessoas com autoestima elevada e percebendo seus potenciais para lidar com o mercado de trabalho”, explicou o presidente da FWF, Maycon Silva.





Fotos: Eugênia Coelho/ ASCOM FWF



A aluna, Lucimar dos Santos, acredita que após receber o certificado está mais preparada para entrar no mercado de trabalho. “Agarrei essa oportunidade e agora vou distribuir meus currículos com a esperança de ser chamada. Agora, qualificada, me sinto preparada”, disse a aluna.

O vereador Dudu (PT) chamou a atenção para o desejo de uma parceria entre o Governo do Estado e a FWF para expandir o projeto a nível estadual. “Temos aqui o compromisso de acompanhar e ajudar nesse convênio entre o Estado e a Prefeitura para fazer um amplo projeto de qualificação profissional. Convênio esse que pode atingir, pelo menos, 7 mil pessoas que iram se qualificar”, revelou o vereador.

