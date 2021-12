Curso gratuito de Tecnologia de Nuvem do SENAI está com inscrições abertas

Duas mil vagas para cursos gratuitos de Tecnologia e Computação estão sendo disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em parceria com a Google Cloud Computing Foundations. Interessados podem se inscrever até o dia 5 de dezembro, pelo site da Instituição.

As aulas são totalmente on-line e disponibilizadas por meio da plataforma Qwik Labs. No prazo de 60 dias, todos os estudantes que concluírem o programa receberão digital badges, para compartilhar em sua rede e no currículo, e um voucher de desconto para a certificação internacional Cloud Architect.

Ao concluir a certificação, será possível participar de eventos onde Google Cloud convida estudantes e empresas que estão procurando este tipo de talento para inserção no mercado de trabalho.

Composto por uma série de quatro cursos on-line e gratuitos, o Google Cloud Computing Foundations apresenta os conceitos da Computação em Nuvem. Esse setor da Tecnologia da Informação (TI) é cada vez mais requisitado por empresas e deverá alcançar as maiores cifras de investimento nos próximos anos. Áreas como as tecnologias de transformação digital, como Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Big Data e Robótica também devem alcançar marcas altas.

Bolsas de estudo para cursos EAD

Além de contar com os cursos gratuitos, estudantes e profissionais têm a oportunidade de investir em sua formação e ter acesso a formações com mais embasamento teórico e preparação prática. Entre estes, estão os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), como a graduação e pós-graduação.

Por serem de maior qualidade e ofertados por instituições reconhecidas é comum que as mensalidades sejam um pouco elevadas. Uma forma de economizar no orçamento é contar com as bolsas de estudo do Educa Mais Brasil. Através delas é possível conseguir até 70% de desconto no seu curso. As inscrições estão disponíveis ao longo de todo o ano.

