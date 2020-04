Curso gratuito de empreendedorismo para mulheres oferta 100 vagas em Teresina

Com objetivo de apoiar mulheres empreendedoras em meio à pandemia do novo coronavírus, o Instituto Rede Mulher Empreendedora em parceira com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres realiza um curso online gratuito de empreendedorismo feminino em Teresina. Ao todo, serão 100 vagas, que estarão disponíveis até às 23h desta quarta-feira (08), através de um link de inscrição. (Confira link abaixo) .

Foto: Agência Azulis

Segundo a organização, a primeira live para apresentação da iniciativa, calendários de atividades e esclarecimentos de dúvidas, será realizada nesta quarta-feira (08), às 17h, no Instagram da Rede Mulher Empreendedora.

O curso vai acontecer através de canais de comunicação como vídeoconferências, telefone e grupos de whatsapp. A iniciativa faz parte do conjunto de ações do programa “Elas prosperam”, realizado pela VISA, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME) e Instituto Mulher Empreendedora (IRME).

“É uma atuação de empoderamento feminino pelo viés econômico. Vamos iniciar esse curso online e a gente espera que as mulheres de Teresina façam essa adesão. Precisamos estar cada vez mais fortalecidas nesse período de isolamento, e tenho certeza que as mulheres sairão mais fortes desse período, sempre contribuindo para o desenvolvimento local”, disse a Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, Macilane Gomes.

Após realizar a inscrição, as mulheres devem aguardar o contato da organização entre os dias 09 e 13 de abril. Quem preferir, pode sanar dúvidas através do e-mail: [email protected]

Link para a inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenf66xK4U13dTJc05fx65BpbVwu5Ie5fZSrammywejOPSRYA/closedform



Adriana MagalhãesJorge Machado com informações da PMT.