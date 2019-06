Ufpi oferece curso de percepção musical durante as férias

A Coordenação do curso Música da Universidade Federal do Piauí promoverá o Curso de Férias: Percepção Musical. As aulas ocorrerão nas terças, quartas e quintas-feiras entre os dias 16/07 e 01/08, das 14h às 16h, no Laboratório de Informatica e Música - LIMUS, ao lado da Coordenação do Curso de Música da UFPI/CCE.



Durante o curso serão trabalhados aspectos básicos da teoria e da percepção musical, como leitura de partituras, intervalos musicais, solfejo rítmico e melódico, ditados, entre outros.

Ministrado pelos professores Cauã Canilha, Lorena Brabo e Mayara Ferreira, o curso é destinado aos alunos de Música e da comunidade, podendo funcionar tanto como um reforço para alunos da Licenciatura quanto como uma preparação para o Teste de Habilidades Específicas - THE (avaliação realizada pelos estudantes que pretendem ingressar na Licenciatura em Música da UFPI).

As inscrições ocorrem na Coordenação do Curso de Música, no Centro de Ciências da Educação.

O curso é gratuito e aberto a toda comunidade e os participantes com mais de 75% de presença receberão certificado.

Maiores informações pelo telefone (86) 3215-5823.