Curso de Decoração com Balões da Fundação Wall Ferraz gera oportunidade de renda

A liberação de eventos sociais, impulsionada pelo avanço da vacinação contra a Covid-19 e a diminuição dos casos graves da doença, voltou a aquecer o setor de festas e eventos, que precisou pausar suas atividades no auge da pandemia em Teresina. Com liberação gradativa das reuniões presenciais condicionada aos protocolos sanitários, muitas empresas começam a apresentar necessidade de mão de obra especializada na organização e decoração de festas e eventos.

É de olho nessa necessidade, que a Fundação Wall Ferraz está oferecendo em sua grade de cursos gratuitos o curso de Arte e Decoração com Balões. A última edição se encerrou no último dia 22 de outubro na Associação de Juventude de Teresina, no bairro Parque Piauí e contou com a participação de 50 alunos.

Durante o curso, os participantes tiveram a oportunidade de desenvolver conhecimentos e técnicas de arte e decoração com balões que podem ser aplicadas nos mais diferentes tipos de eventos, desde aniversários a feiras, passando por casamentos, batizados e exposições.



Foto: Divulgação/Fundação Wall Ferraz

“Foi uma oportunidade única para todos nós, pois aprendemos técnicas novas que serão usadas para termos uma renda extra”, disse Vanessa Santana, aluna do curso. “Meu aproveitamento no curso foi ótimo e hoje me sinto preparada para o mercado. Quero em breve estar trabalhando nessa atividade”, afirma Juliana Venâncio, outra aluna participante.

A arte com balões, além de impressionar pelo colorido e pelas formas, também se torna um elemento de empreendedorismo para quem trabalha com o ofício. É o caso de Ely Silva, que hoje é instrutora do curso de Arte e Decoração com Balões da Fundação Wall Ferraz.

“Hoje eu sou uma micro empreendedora por conta da ajuda da Fundação Wall Ferraz que confiou a mim a responsabilidade de ministrar os cursos. Com a renda que consegui com os cursos abri minha empresa e hoje, graças a Deus, sou uma profissional conceituada no ramo de decorações de festas”, revela.

A capacitação vem permitindo que os novos alunos possam abrir o próprio negócio e ter uma fonte de renda, como conta o aluno Marcos Paulo, que também participou do curso de formação em Decoração com Balões. Ele diz que já conseguiu abrir a própria empresa e fechar contatos para prestação do serviço. “O curso nos proporcionou uma oportunidade de atuar no ramo da decoração empresarial”, afirma.

Diante do sucesso do curso, a Fundação Wall Ferraz já planeja a realização de novas edições. “As celebrações são parte da cultura festiva do brasileiro, uma paixão nacional que movimenta muito dinheiro no país e a reabertura do setor, representa mais oportunidades de trabalho para muita gente. Através dos cursos da FWF estamos proporcionando as condições necessárias ao desenvolvimento da arte de decorar ambientes diversos, a partir do uso de balões”, ressalta Maykon Silva, presidente da Fundação Wall Ferraz.

