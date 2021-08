Cultura Sustentável: oficina de audiovisual está com inscrições abertas em Teresina

A arte é vetor de transformação social, ambiental e urbana. É com essa concepção que é o Projeto Cultura Sustentável abre suas inscrições para o público de Teresina. A iniciativa consiste em um curso prático com aulas online sobre a produção de vídeos relacionados à sustentabilidade e se destina principalmente ao público a partir dos 13 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do projeto. Não é preciso ter conhecimento prévio de audiovisual para participar e as vagas ficam abertas até o dia 30 de agosto.



O Projeto Cultura Sustentável se divide em duas etapas: a primeira começou no dia 02 de agosto e segue até o dia 16, quando são disponibilizadas sete videoaulas com 8 minutos de duração cada no canal do Youtube do projeto. Os episódios abordam desde a história do cinema às técnicas que podem ser utilizadas na gravação de vídeo com o celular.



A partir da seleção dos alunos, no dia 06 de setembro começarão as oficinas online, que contarão com aulas virtuais sobre a produção de curta-metragens documentais, produzidos por smartphones, com temática de sustentabilidade. Após completarem essa etapa, haverá a emissão de certificados. Dos 60 estudantes que participarão dessa parte, cinco terão suas produções selecionadas para serem apresentadas no evento regional do Projeto Cultura Sustentável e estarão concorrendo à premiação de um smartphone novo.

O evento regional será realizado através de uma live no YouTube no dia 13 de novembro e ficará posteriormente disponível no canal do Cultura Sustentável com legendagem descritiva. Como o projeto será disponibilizado também para as cidades de Timon e Campo Grande (MS), será realizado um evento nacional, no dia 27 de novembro, com um teaser de todos os vídeos documentais selecionados e a revelação da premiação.

Realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto Cultura Sustentável é executado pela Numen Produtora, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Teresina (SEMEC), e é oferecido pela Aegea Saneamento e a concessionária Águas de Teresina.

