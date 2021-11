CRM-PI alerta autoridades para evitar festas de fim de ano e carnaval

A preocupação com a onda de infecções, internações e mortes por Covid-19 levou o Conselho Regional de Medicina do Piauí (CRM-PI) a divulgar, nessa sexta-feira (26), uma nota dealerta para as autoridades de saúde. A entidade entende que eventos que gerem aglomerações – como festas de fim de ano e carnaval – sejam evitados.



“A Diretoria do CRM-PI, diante da onda de infecções, internações e mortes por COVID-19 em vários países e temendo a insegurança ainda real da doença no Brasil, alerta a todos que não é o momento de se realizar grandes eventos que denotem aglomerações, como festas de fim de ano e Carnaval”, escreveu a entidade em uma rede social.

A nota do CRM-PI acontece após o governador Wellington Dias sinalizar para a não realização do carnaval no próximo ano. Além disso, muitas cidades Brasil à fora têm cancelado eventos que provocam aglomeração principalmente por causa da nova variante.

O CRM alertou ainda para as medidas de contação ao coronavírus que devem permanecer.

“Além disso, medidas de segurança como uso correto de máscara, higiene pessoal e cumprimento do calendário vacinal são essenciais”, disse.

