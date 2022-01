Criminosos tentam aplicar golpe ao pedir dinheiro em

Atualmente, golpes via internet estão se tornando cada vez mais comuns. Pessoas entram em contato se passando por instituições e pedem ajuda em dinheiro. Ontem (19), este tipo de golpe foi direcionado ao Corpo de Bombeiro Civil, onde criminosos usaram as redes sociais para divulgar que o “site” do órgão estaria no ar e, com o uso de QR Code na imagem, solicitavam doações, através de Pix, em nome dos Bombeiros.

Com isso, a Defesa Civil Municipal, por meio do Bombeiros Civis, alerta que não recebe nem solicita doações em dinheiro ou através dos canais de transferências monetárias, como Pix, depósito, transferências bancárias ou outras formas similares.

“Infelizmente mesmo em momentos de desastres como este, existem pessoas aproveitando-se da solidariedade da população e aplicado golpes em nome de instituições sérias”, alerta o gerente de operações da SEMDEF, Marcos Rolf.

A corporação identificou a fraude e está em alerta sobre os possíveis golpes. “A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Civis trabalham em parceria e, caso alguém solicite pix ou qualquer outra forma de transferência bancária ou doação em dinheiro diretamente, não é em nome das instituições”, afirma o gerente.

A SEMDEF encaminhou o caso à Polícia de crimes virtuais para que sejam tomadas as devidas providências.

Doações

No início de janeiro, a Defesa Civil Municipal iniciou a campanha de solidarização #SOSTeresina com o recebimento de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, limpeza, cobertores, roupas, calçados, agasalhos, para doação às famílias devastadas pelas enchentes.

As doações podem ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDEF) que fica localizada na Rua Amapá, nº 160, bairro Ilhotas, por trás do Círculo Militar Clube De Teresina no horário das 7h às 17h.

