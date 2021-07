Criminosos são espancados após tentativa de assalto na Zona Leste de Teresina

Dois homens foram espancados por populares após uma tentativa de assalto no bairro Jóquei, na Zona Leste de Teresina. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira (11).



Foto: Jailson Soares/ODIA

Os homens, que não tiveram as identidades reveladas, tiveram lesões por todo o corpo – e as agressões só pararam com a chegada da Polícia Militar. A suspeita é de que eles teriam tentado assaltar uma mulher quando foram imobilizados.

A PM não quis falar com a imprensa. Na Central de Flagrantes de Teresina, um dos suspeitos disse que não cometeu o crime.

“Eles (populares) disseram que a gente estava roubando. Se eu tivesse roubado alguém, teria algum pertence comigo e não tem”, relatou.

Após as agressões, os homens foram levados para Central de Flagrante de Teresina para os procedimentos cabíveis. Eles não tinham veículos.

