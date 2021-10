Criminosos roubam cofre de supermercado na zona Sul de Teresina; veja vídeo

Criminosos assaltaram um supermercado, na manhã da última segunda-feira (18), no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Sul de Teresina. Durante a ação, três homens chegaram ao local em um carro de passeio, renderam os funcionários do local com armas de fogo e levaram um cofre.



Nas imagens de câmeras de segurança do supermercado é possível ver a ação dos criminosos, que arrebentara uma porta de ferro onde estava o cofre. De acordo com informações repassadas ao Portal O Dia, os três homens se comunicavam através de rádios amadores.

Moradores da região denunciam a grande quantidade de assaltos no bairro, além da falta de segurança e a pouca presença da força policial.





“Aqui tem assalto todo dia. Ninguém pode andar na rua. É roubo de celular, bicicleta e agora o supermercado. Muita insegurança”, denuncia uma moradora da região.

Ninguém ficou ferido durante a ação criminosa. A quantia roubada do cofre não foi revelada. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado.

