Criminosos furtam objetos do quartel da Polícia Militar em Cajueiro da Praia

A polícia procura pelos criminosos que invadiram a sede do Grupamento da Polícia Militar (GPM) do município deCajueiro da Praia, litoral do Piauí, na madrugada desta quarta-feira (01). O furto aconteceu por volta das 02h30 quando os dois únicos agentes que estavam de plantão saíram para atender uma ocorrência.



Foto: Reprodução/Polícia Militar

Segundo a PM, os criminosos quebraram a fechadura do local, revistaram os cômodos e furtaram objetos como fardas, dois coletes a prova de bala e celulares. As armas dos policiais só não foram furtadas porque estavam dentro da viatura usada para atender a ocorrência.

Em nota, a Diretoria de Comunicação da PM informou que equipes já estão em diligência para identificar e prender os suspeitos.

"A Polícia Militar do Piauí está em total alerta para prevenir e reprimir quaisquer adversidades, apresentando em breve os resultados dessa e de quaisquer outras ocorrências", informou.







