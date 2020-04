Crianças gravam mensagens positivas sobre prevenção à Covid-19 em Teresina

Sem poder sair de casa para treinar por conta do novo coronavírus, um grupo de crianças que praticam judô em Teresina decidiu gravar um vídeo para alertar a população sobre a Covid-19. A mensagem positiva foi incentivada e editada pelo professor Davi Vecki. (Vídeo abaixo)







“Fique em casa. Sejamos solidários e nós vamos dar um ippon (golpe) nessa doença”, disse uma delas.

“Não se esqueça de passar o álcool em gel. Deus está no comando”, completou outra.

“Somos mais fortes. Tudo isso vai passar”, disse atleta mirim.

Em meio à pandemia, judocas mirins gravam mensagens positivas sobre prevenção ao coronavírus. Foto: Reprodução Rede Social.

Segundo o professor Davi Vecki, a ideia do vídeo é trazer um alento nesse momento causado pela pandemia. “Essa mensagem vai servir para as pessoas que estão tristes nesse momento de pandemia. Nesse cenário, precisamos disso”, afirma.

As crianças, que têm idade entre 3 e 9 anos, tiveram as aulas suspensas no mês passado por causa do avanço do novo coronavírus em Teresina. O professor conta a satisfação em trabalhar com os pequenos.

“Para mim é fantástico, uma terapia. Às vezes, a gente aprende mais com elas do que a gente ensina. Então, essa é a verdadeira essência de trabalhar com crianças. O amor puro que elas têm por você, a inocência, faz com que a gente tenha um coração maior”, finalizou.

Cuidados com as crianças

Para evitar que crianças sejam contaminadas pela Covid-19 é preciso evitar que elas coloquem a mão na boca, nariz ou olhos, ou mesmo garantir que cubram a boca com o braço ao tossir ou espirrar. Apesar de ser uma tarefa difícil, neste momento vale restringir bastante o contato social, além de manter práticas de higiene que ajudam a evitar a propagação do vírus e incentivar que elas cultivem esses hábitos.

Algumas recomendações, que também se aplicam aos adultos, são: lavar as mãos com água e sabão, evitar contato com pessoas doentes, limpar superfícies e objetos de uso comum da casa, limpar e lavar brinquedos podem ajudar no contágio da doença.

Adriana MagalhãesJorge Machado