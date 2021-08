Cria lança III Exposição Fotográfica “Adoção – Laços de Amor”

Acontece nesta sexta-feira (20), o lançamento da III Exposição Fotográfica do Cria. O projeto, realizado a cada quatro anos, aborda na edição de 2021 o tema “Adoção – Laços de Amor”, com o objetivo de incentivar a sociedade a partir de exemplos reais e positivos de famílias adotivas.

(Foto: Reprodução/ODIA)

O lançamento está marcado para às 10h, no Teresina Shopping (espaço ao lado do cinema) e espera contar com a presença dos apoiadores do projeto. Dentre eles, autoridades e gestores do Governo do Estado, SASC, SEIPS e Guadalajara. Juízes, promotores e defensores que atuam na área, além dos fotógrafos e famílias convidadas.

A exposição traz registros de 22 famílias que tiveram suas vidas transformadas pela Adoção. Direcionando uma atenção especial para a diversidade familiar, traz registros de famílias formadas por casais héteros e homoafetivos, e ainda, pais e mães solo, famílias que adotaram grupos de irmãos, crianças mais velhas ou adolescentes e famílias inter-raciais.

Além de fomentar a discussão sobre o tema e contribuir para o fortalecimento de uma cultura da adoção no Piauí, o Cria tem como principal objetivo reduzir o número de crianças e adolescentes que não possuem o afeto e a proteção de uma família e que vivem institucionalizados.

A exposição conta com fotografias de Edilene Facundes, João Rufino, Luciano Klaus, Margareth Leite (curadora da exposição), Maria Dimas, Max Bonfim e Tibério Hélio.

