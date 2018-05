Cresce procura por imóveis em bairros afastados do centro, diz corretor

Quem busca comprar um imóvel novo ou usado pode conferir as ofertas disponí­veis em feirões e leilões, já que as opções são muitas - o que é positivo para quem deseja realizar o sonho da casa própria, de acordo com os organizadores de eventos dessa natureza.

Segundo o corretor de imóveis Alisson Viana, a procura por imóveis mais distantes da região central da cidade tem sido a prefe­rência da maioria das pes­soas que querem adquirir uma moradia própria. Ele comenta que isso acontece devido à busca por melhor qualidade de vida, locomo­ção, entre outros fatores.

“As pessoas estão buscan­do imóveis descentralizados exatamente por conta do transtorno de morar em re­giões mais perto do centro, da dificuldade de locomo­ção e estacionamento. Elas querem condomínios mais afastados da cidade, onde tenham mais tranquilidade e comodidade para ela e para a família”, comenta.



Nos últimos anos vêm crescendo o interesse pela compra de imóveis afastados do centro (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O corretor destaca que o Centro de Teresina se tornou uma área comercial, bastante movimentada e barulhenta, o que tem afastado os morado­res, apesar da facilidade de es­tar próximo do centro comer­cial e órgãos públicos, além do acesso rápido para outros pontos da cidade. Revitalizar o centro da Capital, promo­vendo a integração entre co­mércio e moradias faz parte de um projeto da Prefeitura de Teresina, através do Plano de Reabilitação do Centro, base­ado em diretrizes trazidas pela obra “Cidades Caminháveis”, incluindo adaptações para a realidade local.

Porém, de acordo com o corretor Alisson Viana, poucas pessoas optam por imóveis no centro, sobre­tudo pelo valor elevado dos imóveis, que têm ca­ráter comercial, além de poucos terrenos para cons­trução de novas moradias. Ele enfatiza ainda que há um crescimento habitacio­nal significativo em todas as regiões da capital e que os valores dos imóveis são bastante atrativos.

“A cidade está crescen­do para os quatro cantos. A zona Leste antes era só o São Cristóvão, Jóquei, e hoje é o Vale do Gavião, Portal Leste, e está se expandindo cada vez mais. Assim como na zona Sul, como o Polo Sul, Grande Porto Alegre, Portal da Alegria, Torquato Neto, que são bairros extremos. Na zona Norte temos a Grande Santa Maria, e na zona Su­deste há condomínio até na região de Santana, que é uma região rural, mas que está quase virando um bairro de Teresina”, cita.

O corretor explica que bairros mais próximos ao centro de Teresina, como Vermelha (zona Sul) ou Marquês (zona Norte), ain­da possuem um caráter resi­dencial e até terremos onde poderiam ser construídos novos empreendimentos ha­bitacionais. Contudo, esses espaços são bastante valori­zados e são priorizados para investimento comercial.

Isabela Lopes - Jornal O Dia