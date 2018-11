Creche é evacuada por vazamento de gás e bombeiros são acionados

Um vazamento de gás, na manhã desta terça-feira (13), assustou os alunos e funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil Joel Mendes, localizada no Centro de Teresina. A escola atende mais de 130 alunos de 6 meses a 5 anos de idade.



Foto: Assis Fernandes/O DIA

Segundo testemunhas, o botijão de gás começou a fazer ruídos estranhos, ao reparar o problema, o vigilante do colégio foi verificar e ocorreu um rompimento da mangueira. Assim que o gás começou a vazar, a equipe da escola começou a sair de sala em sala recolhendo os alunos e os levando para o fundo da escola. Após isso, as crianças foram levadas para a residência de um vizinho por um corredor lateral. .



De acordo com a major Nadjra Nunes, porta-voz do Corpo de Bombeiros, a mangueira que liga o botijão de gás ao fogão rompeu, provocando o vazamento do gás. “A ação foi rápida. Assim que o problema foi detectado, os alunos foram retirados do local e o tudo foi resolvido”, disse. Segundo a major não houve feridos e nem prejuízos. Uma equipe da distribuidora de gás esteve no local para reparar o botijão e a instituição não corre mais riscos.

Foto: Assis Fernandes/O DIA



Por meio de nota, a Secretária Municipal de Educação (Semec) se pronunciou sobre o ocorrido, informando que tudo foi resolvido e a escola liberada para o retorno das aulas. "A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informa que houve um vazamento de gás no Centro Municipal de Educação Infantil Joel Mendes, mas percebido logo no início. A direção esvaziou a escola imediatamente, levando as crianças para um lugar seguro até a chegada dos bombeiros. Não houve explosão ou fogo. A escola já foi liberada pelo corpo de bombeiros e as aulas retomadas normalmente".

Viviane MenegazzoGeici Mello e Lucas Albano