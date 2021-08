CPI do Transporte pode ter dois relatórios após conflito de relator e presidente

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte público na Câmara Municipal de Teresina, Enzo Samuel, demonstrou insatisfação com o pré-relatório apresentado pelo presidente da CPI, Dudu (PT). De acordo com Enzo Samuel a iniciativa de Dudu seria um desrespeito à prerrogativa do relator e poderia até mesmo comprometer a legalidade da comissão gerando nulidade dos trabalhos.



Enzo criticou o desrespeito ao rito legal dos trabalhos na comissão e cobrou respeito à sua função de relator.

"A CPI tem um procedimento legal a ser respeitado, eu respeito todos os membros, mas dentro da legalidade quem apresenta o relatório é o próprio relator, somente se houver divergência é que outro membro pode apresentar o seu relatório. É preciso respeitar a legalidade, sem isso não faria sentido a figura do relator dentro da CPI" afirmou.





Fotos: Arquivo O Dia

Recentemente o vereador Dudu (PT) revelou que seu pré-relatório já estaria quase pronto, restando apenas alguns detalhes. Um contrato emergencial da prefeitura para o transporte público deve ser proposto pela CPI.

“Ainda não apresentei o relatório, qualquer um dos cinco membros pode apresentar o relatório para no final somar as impressões e adensar dentro do relatório final que é do vereador Enzo. Estou respeitando até os empresário que estão sendo danosos imagine a prerrogativa do relator da CPI, agora não irei deixar de fazer minha parte”, disse Dudu ao PortalODia.com.

