CPI do Transporte: ex-secretário diz que Dr. Pessoa foge de responsabilidades

O Ex-secretário de finanças de Teresina, Francisco Canindé, negou durante depoimento na CPI do Transporte Público, nesta quinta-feira (12), qualquer irregularidade nos pagamentos realizados pela Prefeitura na última gestão. De acordo com o ex-gestor, que esteve na prefeitura de novembro de 2018 até o fim de 2020, todos os pagamentos foram autorizados pela Strans e fiscalizados pelos órgãos de controle jurídico.





Foto: Tárcio Cruz/ODIA

Canindé criticou em sua fala a politização do debate e afirmou que a gestão de Dr. Pessoa estaria "fugindo" de sua responsabilidade de administração.

"Nunca houve irregularidades nos pagamentos da Prefeitura, as informações eram fornecidas pela Strans e todos os contratos foram fiscalizados pelos órgãos de controle. O problema do transporte público talvez seja um dos maiores no mundo, o sistema perdeu muitos passageiros e de forma ainda mais significativa em 2020 com a pandemia. É um tema que merece ser discutido e de forma séria, sem querelas políticas", disse.

"A politização desse tema é negativa. A Câmara tem o poder de investigar se realmente tiver algo para investigar, porém a Câmara não tem o poder de administrar, de gerir, de tomar decisões sobre o sistema. O poder concedente, quem tem que fazer é a prefeitura, se é a obrigação dela ela não pode fugir da responsabilidade, assim como nós não fugimos na gestão passada. Tivemos problemas, sim, mas sempre enfrentamos e buscamos soluções e inovar. Nem sempre acertamos, mas bem ou mal o sistema funcionava até o dia 31 de dezembro", concluiu o ex-secretário.





Aguarde mais informações...





Foto: Assis Fernandes/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!