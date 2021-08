Covid: Veja quem pode se vacinar durante esta semana em Teresina

Teresina dá continuidade à campanha de vacinação contra a covid-19 imunizando nesta semana pessoas de 38 e 39 anos que fizeram o agendamento na semana. Também podem se vacinar com a primeira dose as gestantes, puérperas e os trabalhadores da educação, inclusive estagiários, que fizeram agendaram a aplicação no último dia 30.



Aquelas pessoas que tinham dose de reforço marcada para ser aplicada até o dia 08 de agosto também serão vacinadas nesta semana. Desta vez o grupo da segunda dose engloba também as gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca antes da suspensão determinada pelo Ministério da Saúde. Vale lembrar que as integrantes deste público alvo receberá agora da Coronavac ou da Pfizer conforme a sala de aplicação escolhida no momento do agendamento.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Atenção para a documentação necessária para se vacinar:

Trabalhadores da educação:

Contracheque atual ou contrato de prestação de serviço ou documento que comprove a atividade laboral. O documento deve ser expedido pelo estabelecimento de ensino onde o trabalhador atual no município.

Estagiários da educação:

Declaração da instituição de ensino de Teresina onde atua

Gestantes e puérperas:

Prescrição médica

Cartão de gestante ou laudo de profissional de saúde.

Puérperas devem apresentação certidão ou declaração de nascimento de bebê

Para o público que vai se vacinar por faixa etária:

Cartão de vacinação

Documento de identificação com foto e data de nascimento

CPF ou Cartão Nacional do SUS

Comprovante de endereço em Teresina

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!