Covid: Veja as datas para agendamento de segunda dose da vacina em Teresina

Às 18h de hoje (21), o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ abre novamente vagas de agendamento para segunda dose da vacina contra a covid-19 para aqueles com data no cartão até o dia 26 de setembro, que poderão marcar para completar seu esquema vacinal.

As vagas são para a segunda dose dos três imunizantes disponíveis no momento: Pfizer, Coronavac e Astrazeneca. A coordenadora da campanha de vacinação contra a covid-19 em Teresina, Emanuelle Dias, ressalta que o agendamento deve ser feito somente por pessoas que têm a segunda dose marcada até o dia 26 de setembro. “Quem tem segunda dose dentro deste prazo pode agendar para qualquer um dos dias disponíveis no sistema, pois estará no limite estabelecido pelo Ministério da Saúde”, diz.





Foto: Assis Fernandes/ODIA

Para as pessoas que tem data no cartão de 27 de setembro a 3 de outubro será aberto agendamento no dia 24, sexta-feira, às 18 horas. Ao acessar o site Vacina Já, o usuário deve clicar na opção “agendamento público alvo”, escolher seu público, marcar a opção “Já tomei a 1ª dose e quero agendar a segunda” e confirmar, que levará a uma página onde ele deve escolher uma sala de acordo com a vacina que deve receber, dia e hora. Caso a pessoa tenha tomado a primeira dose em outro município e agora reside em Teresina, ela deve selecionar o grupo "Pessoas que tomaram 1 dose em outro município".

No momento da vacinação, o paciente deve apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacinação com registro de aplicação da primeira dose em Teresina. Pessoas que tomaram a primeira dose em outras cidades devem levar, além desses documentos, um comprovante de residência no município de Teresina. Toda sexta-feira a Fundação Municipal de Saúde (FMS) está abrindo agendamento para segunda dose, sempre com datas para a semana seguinte.

